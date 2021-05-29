Симоньян сравнила инцидент под Новосибирском с гибелью Джорджа Флойда

Фото: m_s_simonyan/vk.com

Алексей Медведев NEWS.ru https://static.report.az/photo/83925d7d-6354-31d2-baaf-39bc59708162_50.jpg

Сотрудник ДПС случайно выстрелил в нарушителя во время задержания. Инцидент произошёл на трассе в районе посёлка Мошково (Новосибирская область). Как сообщает ТАСС, в отношении полицейского возбудили уголовное дело.

Правоохранители пытались остановить машину с затонированными стёклами, но автомобиль проехал мимо. После погони полицейские прижали транспортное средство к обочине. Водителя пригласили для составления протокола, однако он начал оказывать сопротивление. В...