Симоньян сравнила инцидент под Новосибирском с гибелью Джорджа Флойда

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян в своём Telegram-канале провела параллели между происшествием в Новосибирской области, где сотрудник ДПС при задержании ранил нарушителя, и гибелью Джорджа Флойда в США. Журналистка, сравнивая эти случаи, заметила, что в нашей стране произошедшее проще трактовать, так как видно, что российский полицейский выстрелил случайно.
Симоньян заявила, что России «только своего Шовина не хватало» (Дерек Шовин — полицейский, который применил удушающий приём при задержании Флойда).
Видно же на записи, что чуваки сопротивляются, выстрел произошёл случайно, именно в результате этого сопротивления, — написала главред RT.
29 мая на трассе в районе посёлка Мошково (Новосибирская область) водитель оказал сопротивление пытавшемуся его задержать сотруднику ДПС. В ходе потасовки произошёл выстрел из табельного оружия, водитель получил ранение в голову и был госпитализирован в тяжёлом состоянии. В отношении инспектора, которому принадлежало оружие, возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности и о превышении должностных полномочий.