Силовики задержали главу Выборгского района Ленинградской области

https://static.news.ru/photo/fbde0f6c-1061-11eb-bcb2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главу администрации Выборгского района Ленинградской области подозревают в мошенничестве, повлёкшем ущерб на более чем 700 млн рублей. Чиновник задержан. Об этом сообщает пресс-служба СКР по региону.

По подозрению в мошенничестве, совершённом группой лиц по предварительному [сговору], задержан глава МО «Выборгский район», — сообщили в пресс-службе.

На сайте администрации указано, что главой администрации района является Геннадий Орлов, занимающий эту должность более десяти лет.

По версии следствия, чиновник вместе с председателем комитета финансов и другими лицами обманул подчинённых. Он использовал документы с ложными сведениями о якобы выполненных работах, чтобы организовать перевод денежных средств местного бюджета на счета подконтрольных юридических лиц. В СК подчеркнули, что на самом деле указанные в документах работы не выполнялись.

Похищенные денежные средства распределили между собой и распорядились ими по своему усмотрению, нарушив охраняемые законом интересы общества и государства, — заявили представители СК.

Были проведены обыски на работе и по месту жительства подозреваемого.

NEWS.ru писал, что бывший глава Удмуртии Александр Соловьёв получил 10 лет колонии строгого режима по делу о получении взяток от предприятий, возводивших мосты через реки в Удмуртии. Он был отстранён от должности весной 2017 года по указу президента в связи с утратой доверия.