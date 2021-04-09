Силовики предотвратили теракт в Симферополе

https://static.news.ru/photo/14020c5c-990f-11eb-8a6f-96000091f725_660.jpg Фото: nac.gov.ru

Сотрудники ФСБ задержали в Симферополе двоих сторонников террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ) и предотвратили теракт.

Задержанные — граждане России 1992-го и 1999 года рождения. Они готовили вооружённое нападение с использованием самодельных взрывных устройств на одно из образовательных учреждений Симферополя.

После совершения теракта злоумышленники планировали выехать на Украину, оттуда в Турцию, а затем в Сирию. Там они намеревались вступить в ряды международной террористической группировки, рассказали ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

Ранее NEWS.ru писал, что в Кисловодске был предотвращён теракт в отношении сотрудников полиции. Нападение планировал и совершил ранее судимый гражданин России 1996 года рождения, сторонник террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России). Мужчина и ещё трое связанных с ним человек, причастных к финансированию террористов в Сирии, были задержаны. В ходе обысков силовики обнаружили и изъяли компоненты для изготовления бомб и экстремистскую литературу.