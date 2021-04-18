Школьник из Владивостока попал в больницу после избиения старшеклассниками

https://static.news.ru/photo/3332ec04-a0d5-11eb-8dff-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Старшеклассники избили 13-летнего школьника во Владивостоке из-за его ссоры с одноклассницей, сообщили в УМВД по Приморскому краю.

Согласно данным ведомства, в приёмный покой городской клинической больницы был доставлен семиклассник, которого избили малознакомые ему подростки. Выяснилось, что пострадавший во время урока поссорился с одноклассницей, которая пожаловалась своему другу-старшекласснику.

Спустя несколько дней он совместно со своими приятелями решил отомстить обидчику. Подкараулив семиклассника около школы, подростки нанесли ему телесные повреждения, — говорится в сообщении.

В настоящее время проводится проверка. Полицейские опросили учеников, педагогов и родителей участников инцидента. Назначена судебно-медицинская экспертиза, по её результатам будет принято процессуальное решение.

Мать 16-летнего зачинщика драки привлекли к административной ответственности. Кроме того, одним из нападавших был 15-летний школьник, который состоит на профилактическом учёте в подразделении по делам несовершеннолетних, передаёт РИА Новости.

Ранее сообщалось, что толпа подростков избила двух школьников в подъезде многоэтажки в Ленинском районе Новосибирска. Один из пострадавших оказался в больнице.