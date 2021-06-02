Школьница умерла в детском лагере в Волгограде

Шестнадцатилетняя девочка внезапно умерла в детском лагере «Орлёнок» в Волгограде. По предварительным данным, причиной могло стать резко развившееся патологическое состояние, сообщает ТАСС.
Известно, что школьница вечером вместе с соседками
Следы насильственной смерти, признаки алкоголя или наркотиков у девочки отсутствуют. Точную причину смерти установит экспертиза. Прямых противопоказаний для пребывания школьницы в лагере не было.
По факту происшествия всеми профильными службами организована проверка, также
Как сообщалось ранее, в прошлом году более 50 детей заразились коронавирусом в детском лагере в Ивановской области. Все инфицированные дети перенесли заболевание в лёгкой форме, никто не был госпитализирован.