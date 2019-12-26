https://static.news.ru/photo/97c9c93c-285c-11ea-a34f-fa163e074e61_660.jpg Фото: www.facebook.com/sterling.kz

Число жертв авиакатастрофы, произошедшей в Казахстане утром 27 декабря, выросло до девяти человек.

Пресс-служба Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана сообщила, что на данный момент известно о троих взрослых и шестерых детях, погибших в результате крушения самолёта авиакомпании «Бек Эйр», выполнявшего рейс из Алма-Аты в Нур-Султан, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru ранее, после взлёта воздушное судно потеряло высоту и на земле самолёт столкнулся с двухэтажным домом. По поручению премьер-министра Казахстана Аскара Мамина создана правительственная комиссия для выяснения причин случившегося.