Шесть человек пострадали в ДТП со школьным микроавтобусом на Кубани

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Четверо детей и двое взрослых пострадали в результате ДТП с участием школьного микроавтобуса в Краснодарском крае. Авария произошла около 15:00 на 40-м километре автодороги Новомышастовская-Федоровская-Холмская в Абинском районе.

По предварительной информации, перевозившая учащихся детей «ГАЗель» столкнулась с легковым автомобилем Nissan, передаёт РИА Новости со ссылкой на региональный главк МВД. На неравнозначном перекрёстке микроавтобус не уступил дорогу машине, двигавшейся по главной дороге. В результате столкновения «ГАЗель» опрокинулась.

Пострадавшие, а том числе оба водителя, были госпитализированы. Два ребёнка получили ссадины и сотрясение головного мозга, ещё у двоих небольшие ушибы. У одного из взрослых сломана ключица, у другого ссадины и порезы.

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