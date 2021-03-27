Шесть человек погибли в Мексике при крушении самолёта

https://static.news.ru/photo/4123259c-8f94-11eb-bad3-96000091f725_660.jpg Фото: Martin Dziadek via www.imago-ima/Global Look Press

Жертвами авиакатастрофы в Мексике стали шесть человек. Ещё один выжил и в настоящее время находится в больнице.

Катастрофа произошла 27 марта в штате Сонора. Двухмоторный самолёт Cessna вылетел из города Эрмосильо в американский Тусон (штат Аризона) и через некоторое время после взлёта упал. Причина крушения пока неизвестна.

В числе погибших в результате аварии замминистра экономического развития Соноры Леонардо Чискомани Фринер и его мать, сообщает издание Jornada со ссылкой на генпрокуратуру штата.

Федеральные власти, прокуратура, а также авиационные власти проводят расследование с целью установления причин и обстоятельств произошедшего.

Ранее NEWS.ru писал, что в США одномоторный самолёт разбился после столкновения с автомобилем. В результате погибли два человека, находившиеся на борту. Кроме того, пострадали взрослый и ребёнок, ехавшие в автомобиле.