В США самолёт рухнул после столкновения с автомобилем

В США два человека погибли в результате крушения одномоторного самолёта, столкнувшегося с автомобилем. Об этом сообщает телеканал NBC.
Инцидент произошёл в городе Меброк-Пайнс в штате Флорида около 15:00 по местному времени (около 22:00 мск). Самолёт
В результате погибли два человека, находившиеся в самолёте. Также пострадали взрослый и ребёнок, находившиеся в автомобиле. Они госпитализированы.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Ранее NEWS.ru писал, что в Казахстане потерпел крушение самолёт Ан-26. Он разбился при посадке в районе аэропорта Алма-Аты. В результате инцидента есть погибшие.