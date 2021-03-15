В США самолёт рухнул после столкновения с автомобилем

https://static.news.ru/photo/552913ba-8ce0-11ea-961f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press/Nikolay Gyngazov

В США два человека погибли в результате крушения одномоторного самолёта, столкнувшегося с автомобилем. Об этом сообщает телеканал NBC.

Инцидент произошёл в городе Меброк-Пайнс в штате Флорида около 15:00 по местному времени (около 22:00 мск). Самолёт упал через несколько минут после взлёта из аэропорта.

В результате погибли два человека, находившиеся в самолёте. Также пострадали взрослый и ребёнок, находившиеся в автомобиле. Они госпитализированы.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее NEWS.ru писал, что в Казахстане потерпел крушение самолёт Ан-26. Он разбился при посадке в районе аэропорта Алма-Аты. В результате инцидента есть погибшие.