Шереметьево эвакуировали из-за технических неполадок

Фото: Global Look Press

Следком РФ показал видео с задержанными руководителями шахты «Листвяжная» в Кемеровской области: директором, первым замдиректора и начальником участка. По версии следствия, они допустили нарушение требований промышленной безопасности. Задержанным в ближайшее время предъявят обвинение, решается вопрос об их заключении под стражу. По факту ЧП в шахте возбуждено уголовное дело.

В рамках расследования уголовного дела, возбуждённого по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более...