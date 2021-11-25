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Шереметьево эвакуировали из-за технических неполадок

Очевидцы сообщили об эвакуации аэропорта Шереметьево из-за технических неполадок
00:01, 26 ноября 2021
Шереметьево эвакуировали из-за технических неполадок Фото: Global Look Press
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Столичный аэропорт Шереметьево эвакуируют. Видео, на котором видно, как люди покидают здание и слышно голосовое объявление. Также в аэрогавани включили сирену. Диктор просит из-за технических неполадок пройти к ближайшему выходу.

Внимание! Важное сообщение для всех посетителей и персонала. В связи с техническими неполадками, просим вас немедленно покинуть здание. Следуйте к дверям с табличкой "выход", - говорит женщина-оператор. 

Также диктор призывает сотрудников аэропорта сопроводить всех к выходам и соблюдая спокойствие, отойти подальше от здания. 

О причинах эвакуации информации нет.

UPD: В аэропорту сообщили, что это была учебная тревога.

Ранее пассажир, торопившийся на рейс Москва — Томск был задержан в столичном аэропорту Шереметьево за угрозы взрыва. Он начал агрессивно себя вести и угрожать из-за просьбы надеть маску на борту самолёта. Других пассажиров пришлось экстренно пересаживать на другой лайнер. Все чемоданы ещё раз прошли проверку. Борт успешно вылетел в Томск. Мужчина задержан.

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