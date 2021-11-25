Шереметьево эвакуировали из-за технических неполадок

Шереметьево эвакуировали из-за технических неполадокОчевидцы сообщили об эвакуации аэропорта Шереметьево из-за технических неполадок
Столичный аэропорт Шереметьево эвакуируют. Видео, на котором видно, как люди покидают здание и слышно голосовое объявление. Также в аэрогавани включили сирену. Диктор просит из-за технических неполадок пройти к ближайшему выходу.
Внимание! Важное сообщение для всех посетителей и персонала. В связи с техническими неполадками, просим вас немедленно покинуть здание. Следуйте к дверям с табличкой "выход", - говорит женщина-оператор.
Также диктор призывает сотрудников аэропорта сопроводить всех к выходам и соблюдая спокойствие, отойти подальше от здания.
О причинах эвакуации информации нет.
UPD: В аэропорту сообщили, что это была учебная тревога.
Ранее пассажир, торопившийся на рейс Москва — Томск был задержан в столичном аэропорту Шереметьево за угрозы взрыва. Он начал агрессивно себя вести и угрожать из-за просьбы надеть маску на борту самолёта. Других пассажиров пришлось экстренно пересаживать на другой лайнер. Все чемоданы ещё раз прошли проверку. Борт успешно вылетел в Томск. Мужчина задержан.