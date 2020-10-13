Сестра убившего трансгендера полицейского рассказала об уловках брата

https://static.news.ru/photo/0b09a60a-0d69-11eb-993c-fa163e074e61_660.jpg Виктория Басаковская Фото: rombstory/vk.com

Полицейский Денис Калинин пытался пустить по ложному следу всех, кто искал его пропавшего любовника-трансгендера Викторию Басаковскую. Об этом рассказала сестра подозреваемого Анастасия.

Ранее сообщалось, что дело Калинина, убившего трансгендера из ревности, раскрыто. Считается, что Виктория (по паспорту — Николай) захотела уйти от неадекватного юноши.

Как сообщает «МК», Калинин выдумал историю про бывшего молодого человека Виктории, однако Анастасия связалась с ним и выяснила, что он уже полгода не общался с пропавшей. Тогда девушка начала действовать.

Я и подруга Вики подняли шум, начали поиски и собрали на него все доказательства и показания свидетелей для того, чтобы его как можно быстрее задержали, — заявила Анастасия.

Она добавила, что взялась за это в том числе и потому, что «им самим было страшно». По её словам, брат был человеком с психическими отклонениями.

Как писал NEWS.ru, сотрудники правоохранительных органов Санкт-Петербурга задержали местного жителя, который подозревается в убийстве своего любовника-трансгендера из Таджикистана.

Предполагаемым преступником оказался 53-летний актёр. По данным следствия, он позвал потерпевшего в апарт-отель на Васильевском острове, но решил, что тот хочет его усыпить и обокрасть. Эти мысли толкнули мужчину на убийство, для совершения которого он использовал нож.