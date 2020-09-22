Петербургский актёр убил и расчленил трансгендера

https://static.news.ru/photo/24125f30-fcfb-11ea-a780-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники правоохранительных органов Санкт-Петербурга задержали местного жителя, который подозревается в убийстве трансгендера из Таджикистана. Останки жертвы нашли в середине июля в реке Мга в Ленинградской области.

Предполагаемым преступником оказался 53-летний актёр. По данным следствия, он позвал потерпевшего в апарт-отель на Васильевском острове, но решил, что тот хочет его усыпить и обокрасть. Эти мысли толкнули мужчину на убийство, для совершения которого он использовал нож, передаёт «Интерфакс».

В полиции считают, что он прятался в Твери, однако позднее вернулся в Петербург, чтобы по частям спрятать труп. На его след вышли после анализа связей погибшего, который предоставлял сексуальные услуги. Подозреваемый был постоянным клиентом жертвы.

Ранее предполагаемый преступник уже попадал в поле зрения полиции, так как в 2017 году принимал участие в конфликте со стрельбой во время игры в покер в квартире актёрского дома Басина в Петербурге. СМИ сообщали, что участником инцидента был Юрий Яновский (имя Юрий также фигурирует в сообщении МВД о подозреваемом в убийстве), тогда мужчине было 50 лет. Однако информации о его актёрской карьере журналистам найти не удалось.

Ранее, как писал NEWS.ru, гражданин, ловивший рыбу в реке Екатерингофке в Санкт-Петербурге, обнаружил в водоёме мешок с останками человека, рассказали представители экстренных служб региона.