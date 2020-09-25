Семья актёра Конкина впервые высказалась о смерти его дочери

https://static.news.ru/photo/50212356-ff33-11ea-86d3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Близкие актёра Владимира Конкина впервые прокомментировали трагедию, произошедшую в семье. 32-летняя дочь артиста София при странных обстоятельствах погибла в бассейне столичного фитнес-центра. Первой о случившемся узнала племянница Конкина Дарья.

Я узнала об этой ситуации первая, получила сообщение в два часа ночи от работника фитнес-клуба. Дала ему свой номер, чтобы узнать подробнее о том, что случилось. По его словам: Софию откачивали 15 секунд, после увезли в реанимацию. Сразу после этого в 02:13 я написала дяде и родителям, — сообщила она StarHit.

Она призналась, что не сразу поверила в происходящее. Сначала она предположила, что ей звонил мошенник, ведь с утра Конкин звонил домой дочери. Трубку взяла её дочь и сказала, что с мамой всё хорошо.

Днём мне написал дядя, что она в больнице без сознания. Сегодня с утра я узнала, что она захлебнулась в бассейне и умерла, — пояснила женщина.

Причиной смерти Софии Конкиной, по предварительным данным, стал отказ почки. Однако родственница погибшей утверждает, что у той остановилось сердце.

Ранее NEWS.ru писал, что 32-летняя София ушла поплавать в бассейн, однако домой она не вернулась, а попала в реанимацию, где впоследствии умерла. Девушку экстренно госпитализировали в Боткинскую больницу прямо из фитнес-клуба поздно ночью. Врачи делали всё возможное, однако спасти её жизнь не удалось. Близкие сомневаются в обстоятельствах гибели девушки. Они считают, что она не могла утонуть, поскольку занималась плаванием. У женщины осталась 11-летняя дочь.