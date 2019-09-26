Ленинский районный суд Оренбурга 25 сентября отправил в СИЗО священника Николая Стремского. Он обвиняется в изнасиловании, развратных действиях и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Следователи считают, что он развращал своих приёмных дочерей, а одну из них даже изнасиловал (пункт «б» ч. 4 ст. 131 УК, ч. 3 ст. 135 УК, ст. 156 УК). 26 сентября дело передано из Оренбурга в Главное следственное управление СК «для всестороннего и оперативного расследования».

Стремскому 65 лет, он руководит религиозной организацией «Православная Свято-Троицкая Семионова обитель милосердия» в Оренбургской области, у него есть несколько приёмных детей, многие из них — несовершеннолетние. На официальном сайте Оренбургской епархии появилась запись о том, что Стремский был запрещён в священнослужении на время ведения следствия.

nikst.ru

В РПЦ тоже отреагировали на произошедшее. Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда попросил воздержаться от эмоций и не мешать следствию.

Реакция епархии была своевременной и единственно возможной в данной ситуации. На время расследования священник запрещён в служении, все дальнейшие решения будут приниматься после вынесения судебного решения. Со своей стороны хочу напомнить о презумпции невиновности и о том, что только суд может признать человека виновным или невиновным, поэтому мне кажется, что сейчас очень важно всем воздержаться от каких-то эмоциональных ненужных комментариев и не мешать работать следствию, — сказал Легойда ТАСС.

Суд арестовал священника на один месяц и 19 суток, то есть до 12 ноября 2019 года. Кроме него самого, на тот же срок арестованы его приёмная дочь Елена Стремская и зять Виктор Щербаков, которым предъявлено обвинение по пунктам «а», «д», «ж» ч. 2 ст. 127 УК «Незаконное лишение свободы». Следствие считает, что они насильно затащили трёх несовершеннолетних детей Стремского в гараж, заперли там и долгое время не выпускали.

По версии следствия, преступления совершались с января по август 2018 года в посёлке Саракташ Оренбургской области. Стремский, утверждают следователи, «неоднократно совершал в отношении шести опекаемых и удочерённых несовершеннолетних развратные действия», а ещё одну из девочек насиловал.

СК также сообщает, что потерпевшими по делу признаны семь приёмных детей Стремского, им оказывается психологическая помощь. В рамках дела провели 17 обысков и выемок, допросили множество свидетелей, а также назначили экспертизы.

«Полиция совсем распоясалась»

мвд.рф

Правоохранительные органы не в первый раз обращают свой взор на священника. В 2013 году он привлекался к административной ответственности за нетрезвое вождение. При задержании выяснилось, что помимо этого у него есть ещё 10 неоплаченных штрафов.

В 2015 году Стремский снова нарушил ПДД. На своём Mercedes он сначала припарковался в неположенном месте, а потом пытался скрыться от полицейских , так как, по версии правоохранителей, находился в нетрезвом состоянии. Погоня закончилась в трапезной: правоохранители, взяв протоиерея за руки и за ноги, выносили его из здания. От медосвидетельствования он в тот момент отказался. Более того, в одной из своих проповедей призывал прихожан вступиться за него.

Наша полиция совсем распоясалась. Саракташская полиция до того распоясалась, что уже совершает бесчиния даже по отношению к священнослужителям, — говорил он.

В семье священника в разное время воспитывалось 70 детей. Многие из них уже выросли и живут отдельно. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер заявил, что региональные власти окажут помощь приёмным детям из семьи Стремского.

Мы поможем детям, решим все бытовые вопросы. Сегодня в Саракташе работают министры социальной защиты и образования. Они оценят, в каких условиях и как воспитываются дети. Но сложнее решить другой вопрос — показать ребятам, что мир может быть другим. И здесь важно участие всех, — написал он в Instagram.

Глава региона также сказал, что статус и должность человека не должны иметь значения, если совершено преступление.

У нас светское государство, и закон един для всех. Страшнее, что в самом низком преступлении подозревается отец. Тот, кто должен быть защитой и опорой, особенно для приёмных детей, которых не раз обманывали взрослые, — комментирует Паслер.

Ранее News.ru писал, что Солнечногорский городской суд начал рассмотрение дела бывшего иерея Дионисия (Дениса) Горового. Экс-священника обвиняют в убийстве жены. По версии следствия, в июле прошлого года Горовой под предлогом прогулки вывез супругу Анну в подмосковный лес, где нанёс ей семь ударов ножом. Защита ссылается на психическое заболевание и срыв отца Дионисия. Обвинение имеет схожую позицию. Но родители погибшей сомневаются — обвиняемый если и болен, то действовал, сохраняя холодный рассудок. News.ru разбирался в деталях запутанного дела.