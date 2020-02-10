https://static.news.ru/photo/2f1c2130-4c17-11ea-8702-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rachen Sageamsak/Xinhua/Global Look Press

Власти Челябинской области связались с семьёй погибших в Таиланде детей. Родственникам предложили воспользоваться поддержкой психолога, если таковая потребуется, сообщила региональный министр социальных отношений Ирина Буторина.

По её словам, налажен контакт с дядей погибших детей, которому доведена эта информация. В целом, по её словам, семья находится «в крайне нестабильном психоэмоциональном состоянии».

Мы работаем в тесном контакте с главным управлением МЧС России по Челябинской области, и психолог от них предложен. Психолог имеет большой опыт в кризисных ситуациях, связанных с гибелью людей, и он готов оказать помощь семье, — рассказала Буторина.

Она также заверила, что родственникам детей будет оказана вся необходимая материальная помощь.

Ранее отец детей говорил, что после трагедии с ним никто не связывался.

Двое несовершеннолетних детей — брат и сестра — погибли утром 10 февраля в результате столкновения двух скоростных катеров у побережья острова Пхукет. Одно судно было только с экипажем, на другом находились российские туристы. Пострадали более 20 человек.

Как писал NEWS.ru, таиландская компания, которой принадлежит попавший в аварию катер, выплатит семье двоих погибших детей по 500 тысяч батов за каждого ребёнка. Помимо этого, пострадавшим и родственникам жертв положена страховка.