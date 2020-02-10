Таиландская компания, которой принадлежит попавший в аварию скоростной катер, выплатит более двух миллионов рублей семье двоих погибших детей. Владелец судна объявил о готовности перечислить родственникам жертв по 500 тысяч батов за каждого ребёнка.
О предстоящих добровольных выплатах
Помимо этого, по данным Ассоциации туроператоров России, семья (погибшие дети и их бабушка с дедушкой), как и остальные туристы, была
Ранее власти Челябинской области пообещали помочь родственникам погибших в Таиланде детей.
Как писал NEWS.ru, столкновение катеров произошло утром 10 февраля. Одно судно было только с экипажем, на другом, по разным данным, находились от 34 до 39 россиян. Пострадали более 20 человек, двое детей — брат и сестра — погибли.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен