https://static.news.ru/photo/7ad144cc-4c06-11ea-a62b-fa163e074e61_660.jpg Фото: teeneephuket/facebook.com

Таиландская компания, которой принадлежит попавший в аварию скоростной катер, выплатит более двух миллионов рублей семье двоих погибших детей. Владелец судна объявил о готовности перечислить родственникам жертв по 500 тысяч батов за каждого ребёнка.

О предстоящих добровольных выплатах сообщает Telegram-канал «360».

Помимо этого, по данным Ассоциации туроператоров России, семья (погибшие дети и их бабушка с дедушкой), как и остальные туристы, была застрахована на $40 тысяч (2,55 млн рублей) за человека. Все случаи признаны страховыми.

Ранее власти Челябинской области пообещали помочь родственникам погибших в Таиланде детей.

Как писал NEWS.ru, столкновение катеров произошло утром 10 февраля. Одно судно было только с экипажем, на другом, по разным данным, находились от 34 до 39 россиян. Пострадали более 20 человек, двое детей — брат и сестра — погибли.