https://static.news.ru/photo/190d7d92-4bf6-11ea-89ae-fa163e074e61_660.jpg Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

Родственники детей, погибших в Таиланде в результате столкновения двух туристических катеров, получат всю необходимую помощь. Об этом заявили в Министерстве социальных отношений Челябинской области.

Детский омбудсмен в регионе Евгения Майорова подтвердила, что жертвами инцидента в Таиланде стали 12-летний мальчик и шестилетняя девочка. Она отметила, что сейчас устанавливаются контактные данные родственников погибших детей. Как только это будет сделано, с ними свяжутся специалисты ведомства, сообщает ТАСС.

Столкновение двух туристических катеров в районе острова Пхукет произошло утром 10 февраля. На одном из судов находились 39 российских туристов. Помимо двух погибших, пострадали 22 человека. Как ранее писал NEWS.ru, СКР начал доследственную проверку по факту происшествия. Кроме того, обстоятельства инцидента выясняются посольством РФ в королевстве.