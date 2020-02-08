СКР начал доследственную проверку инцидента с туристическими катерами в Таиланде, в результате которого погибли двое российских детей.
Следователи выясняют все обстоятельства и причины происшествия, а также уточняют количество погибших и пострадавших. Ведомство находится в тесном контакте с МИД РФ,
Как ранее писал NEWS.ru, столкновение двух катеров у острова Пхукет произошло утром 10 февраля. Из 39 туристов пострадали 22. Ещё двое – 12-летний мальчик и шестилетняя девочка – погибли.
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