https://static.news.ru/photo/cc887428-4bdb-11ea-ae45-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

СКР начал доследственную проверку инцидента с туристическими катерами в Таиланде, в результате которого погибли двое российских детей.

Следователи выясняют все обстоятельства и причины происшествия, а также уточняют количество погибших и пострадавших. Ведомство находится в тесном контакте с МИД РФ, сообщается на сайте Московского межрегионального следуправления на транспорте СКР.

Как ранее писал NEWS.ru, столкновение двух катеров у острова Пхукет произошло утром 10 февраля. Из 39 туристов пострадали 22. Ещё двое – 12-летний мальчик и шестилетняя девочка – погибли.