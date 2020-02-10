Отец погибших на Пхукете детей рассказал, что после трагедии с ним никто не связался.
Никто на связь не выходил, со школы звонили, где учился Ярослав, говорили, что уполномоченный к ним обращался, к нам нет, — сообщил он.
Мужчина уточнил, что пока так и не смог связаться с родственниками, которые в результате происшествия попали в больницу,
Ранее NEWS.ru писал, что таиландская компания, которой принадлежит попавший в аварию скоростной катер, выплатит более двух миллионов рублей семье двоих погибших детей. Владелец судна объявил о готовности перечислить родственникам жертв по 500 тысяч батов за каждого ребёнка.
Столкновение катеров произошло утром 10 февраля. Одно судно было только с экипажем, на другом, по разным данным, находились от 34 до 39 россиян. Пострадали более 20 человек, двое детей — брат и сестра — погибли.
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