https://static.news.ru/photo/1bf6ac1c-4c10-11ea-b386-fa163e074e61_660.jpg Фото: Success Chiang Rai Pr Office/Xinhua/Global Look Press

Отец погибших на Пхукете детей рассказал, что после трагедии с ним никто не связался.

Никто на связь не выходил, со школы звонили, где учился Ярослав, говорили, что уполномоченный к ним обращался, к нам нет, — сообщил он.

Мужчина уточнил, что пока так и не смог связаться с родственниками, которые в результате происшествия попали в больницу, передаёт 74.RU.

Ранее NEWS.ru писал, что таиландская компания, которой принадлежит попавший в аварию скоростной катер, выплатит более двух миллионов рублей семье двоих погибших детей. Владелец судна объявил о готовности перечислить родственникам жертв по 500 тысяч батов за каждого ребёнка.

Столкновение катеров произошло утром 10 февраля. Одно судно было только с экипажем, на другом, по разным данным, находились от 34 до 39 россиян. Пострадали более 20 человек, двое детей — брат и сестра — погибли.