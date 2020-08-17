Сделавшего пластические операции участника ОПГ задержали под Ростовом

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Сотрудники уголовного розыска совместно со следователями СКР задержали участка Пушкинской ОПГ. Это одна из самых крупных и кровавых группировок, орудовавшая с 1999 по 2011 в столичном регионе. Фигурант находился в розыске более 10 лет.

Как сообщает столичное управление СКР, задержанному 40 лет. Он арестован. Мужчине предъявлено обвинение в участии в устойчивой вооруженной группе, убийстве семи человек и в покушении на убийство более двух лиц, сопряженном с бандитизмом. Кроме того, его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью четырём лицам, разбое и незаконном обороте оружия.

Скрываясь от правосудия он сделал несколько пластических операций и удалил папилярные узоры пальцев обеих рук. Тем не менее его удалось вычислить и задержать на территории Ростовской области.

Группировка орудовала на территории Москвы, Московской, Ростовской и Челябинской областей и в Краснодарском крае и держала в страхе местный бизнес. Куратором «ростовского подразделения» был Дмитрий Лесняков (по прозвищу Лес). В 2012 году Московский городской суд приговорил его к 25 годам лишения свободы. Следователи продолжают устанавливать других участников группировки.

Ранее греческая полиция сообщила о задержании одного из представителей «русской мафии». Первоначально его задержали в ходе обыкновенного досмотра машины. В ней стражи порядка нашли перцовый баллончик и кобуру от пистолета. Он предъявил полицейским паспорт Грузии. Проверка показала, что правоохранительные органы Испании ранее выписали ордер на его арест. Мужчина находится в розыске по подозрению в создании преступной группировки, хранении оружия, подделке документов и отмывании денег, писал NEWS.ru.