Сброс отходов с фабрики «Норникеля» был на безопасном от города расстоянии

https://static.news.ru/photo/a87034d4-b956-11ea-a20f-fa163e074e61_660.jpg Фото: ГУ МЧС России по Красноярскому краю/vk.com

Пруд-отстойник принадлежащей «Норникелю» обогатительной фабрики, откуда произошёл сброс технической воды, находится на безопасном расстоянии от Норильска. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Красноярскому краю.

По итогам работы представителей профильных ведомств, установлено, что пруд-отстойник хвостохранилища располагается на безопасном расстоянии от микрорайона Талнах города Норильска (около 7,5 км), и около 500 м от реки Хараелах (впадает в реку Норилку), — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что размеры отстойника — 1,7 км на 7 км, площадь поверхности воды — около 7 кв. км, глубина до 20 м.



Ранее сообщалось, что в воскресенье ГСУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии начали проверку информации о незаконном сбросе жидких отходов в тундровую зону. Проверку по данному факту также проводят природоохранная прокуратура, Росприроднадзор, МЧС и сам «Норникель».

Перекачку стоков обнаружили корреспондент «Новой газеты» и представители Greenpeace. По данным издания, сливалась вода, заражённая тяжёлыми металлами, сернистой кислотой и поверхностно-активными веществами. Журналисты и активисты позвонили в экстренные службы. Ещё до их приезда на место ЧП прибыла служба безопасности «Норникеля» и выключила станцию, перекачивающую отходы. Позже прибыли рабочие предприятия и занялись демонтажем труб. Как отмечает «Новая», полицейскую машину, на которой добирались прокуроры, раздавил трактор «Норникеля».

Представители Росприроднадзора, как ранее сообщал ТАСС, организовали забор проб в трёх точках: в районе хвостохранилища, на реках Хараелах и Норильской. Прибывшие полицейские зафиксировали наличие на местности мобильной насосной станции с двумя подсоединёнными резиновыми трубопроводами.

Пресс-служба предприятия заявила об отсутствии утечки отходов с Талнахской обогатительной фабрики. По словам компании, заснятое журналистами — слив оборотной воды. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова объяснила, что сброс жидкости проводился для предотвращения возможных нештатных ситуаций, связанных с повышением уровня воды после ливня и испытаний трубопровода. В компании при этом признали, что решение о сбросе технической воды из отстойника в тундру в данном случае явилось грубым нарушением норм безопасности, виновные должностные лица отстранены от исполнения своих обязанностей.

Это уже второе крупное ЧП, связанное с «Норникелем», за последний месяц. Ранее на принадлежащей предприятию ТЭЦ произошла утечка дизельного топлива. Всё случилось 29 мая. Лишь на четвёртые сутки масштаб катастрофы осознали в Москве, признав случившееся ЧС федерального уровня.

В результате ЧП в почву и воду попало около 20–22 тысяч тонн дизельного топлива из резервуара ТЭЦ. Эта авария стала одной из крупнейших экологических катастроф в истории Арктики.

Руководство «Норникеля» признало ответственность за случившееся, а глава компании Владимир Потанин пообещал президенту Владимиру Путину полностью компенсировать экологический ущерб. «Норникель» уже потратил на ликвидацию аварии 5 млрд рублей — около 0,5% прошлогодней прибыли, писал NEWS.ru.