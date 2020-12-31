Сбивший в Нижегородской области подростков водитель был пьян

https://static.news.ru/photo/96967b7c-4ce7-11eb-b1b3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Водитель, который сбил четырёх подростков в новогоднюю ночь, находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в ГУ СК по Нижегородской области.

Согласно данным следствия, инцидент произошёл ночью 1 января на трассе Нижний Новгород — Саратов вблизи посёлка Дружный Кстовского района. Пьяный мужчина, находившийся за рулём автомобиля марки «Киа Рио», наехал на подростков 12–15 лет.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

В СК уточнили , что 30-летний подозреваемый уже задержан. В ближайшее время ему планируется предъявить обвинение и избрать меру пресечения.

Как писал NEWS.ru, пострадавших доставили в областную детскую больницу. Один из подростков находится в реанимации, ещё двое помещены в нейрохирургическое отделение, а четвёртый — в травматологическое. Состояние детей оценивается врачами как тяжёлое.