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Происшествия

Сбивший в Нижегородской области подростков водитель был пьян

13:21, 02 января 2021 29
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Водитель, который сбил четырёх подростков в новогоднюю ночь, находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в ГУ СК по Нижегородской области.

Согласно данным следствия, инцидент произошёл ночью 1 января на трассе Нижний Новгород — Саратов вблизи посёлка Дружный Кстовского района. Пьяный мужчина, находившийся за рулём автомобиля марки «Киа Рио», наехал на подростков 12–15 лет.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

В СК уточнили, что 30-летний подозреваемый уже задержан. В ближайшее время ему планируется предъявить обвинение и избрать меру пресечения.

Как писал NEWS.ru, пострадавших доставили в областную детскую больницу. Один из подростков находится в реанимации, ещё двое помещены в нейрохирургическое отделение, а четвёртый — в травматологическое. Состояние детей оценивается врачами как тяжёлое.

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