Сбивший в Нижегородской области подростков водитель был пьян

Водитель, который сбил четырёх подростков в новогоднюю ночь, находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в ГУ СК по Нижегородской области.
Согласно данным следствия, инцидент произошёл ночью 1 января на трассе Нижний Новгород — Саратов вблизи посёлка Дружный Кстовского района. Пьяный мужчина, находившийся за рулём автомобиля марки «Киа Рио», наехал на подростков 12–15 лет.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).
В СК
Как писал NEWS.ru, пострадавших доставили в областную детскую больницу. Один из подростков находится в реанимации, ещё двое помещены в нейрохирургическое отделение, а четвёртый — в травматологическое. Состояние детей оценивается врачами как тяжёлое.