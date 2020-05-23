Саратовский подросток устроил ДТП с четырьмя пострадавшими

https://static.news.ru/photo/0ce5a340-9d87-11ea-968d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Саратове автомобиль, которым управлял 17-летний водитель, врезался в столб. Пострадали четыре человека.

Инцидент произошёл в ночь на 24 мая на улице Панфилова. Согласно данным ГИБДД, сидевший за рулём подросток не справился с управлением и допустил наезд на световую опору.

В результате травмы получил сам водитель и трое пассажиров. Все пострадавшие госпитализированы.

По факту происшествия проводится проверка. Обстоятельства аварии уточняются, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу саратовского отдела ГИБДД.

Ранее NEWS.ru писал о похожем случае в Приморье. Там 13-летний подросток взял без разрешения автомобиль отца и поехал на нём кататься с друзьями. В итоге он попал в ДТП, в котором также пострадали четыре человека.