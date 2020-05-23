Саратовский подросток устроил ДТП с четырьмя пострадавшими

В Саратове автомобиль, которым управлял 17-летний водитель, врезался в столб. Пострадали четыре человека.
Инцидент произошёл в ночь на 24 мая на улице Панфилова. Согласно данным ГИБДД, сидевший за рулём подросток не справился с управлением и допустил наезд на световую опору.
В результате травмы получил сам водитель и трое пассажиров. Все пострадавшие госпитализированы.
По факту происшествия проводится проверка. Обстоятельства аварии уточняются,
Ранее NEWS.ru писал о похожем случае в Приморье. Там 13-летний подросток взял без разрешения автомобиль отца и поехал на нём кататься с друзьями. В итоге он попал в ДТП, в котором также пострадали четыре человека.
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