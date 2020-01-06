https://static.news.ru/photo/6d2de3a4-1874-11ea-a403-fa163e074e61_660.jpg Фото: Soeren Stache/dpa/Global Look Press

Пассажирский лайнер Airbus А321 авиакомпании Nord Wind, выполнявший рейс в Симферополь, вынужден был вернуться в Шереметьево из-за срабатывания датчика управления шасси.

А321 авиакомпании Nord Wind вылетел из Шереметьево в Симферополь. Во время набора высоты у него сработал датчик ограничения управления стойки шасси. Экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета, — сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Также уточняется, что посадка в столичном аэропорту прошла успешно, пострадавших нет. На борту самолёта находились 189 пассажиров и восемь членов экипажа.

Как ранее писал NEWS.ru, капитан самолёта, следовавшего из Баку в Астрахань, принял решение вернуться обратно из-за сильного тумана. Это произошло в понедельник, 6 января.