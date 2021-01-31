Самолёт SSJ 100 экстренно сел в Краснодаре

https://static.news.ru/photo/48526fdc-63dc-11eb-9b85-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пассажирский самолёт Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) совершил экстренную посадку в аэропорту Краснодара. Причиной тому стала вибрация левого двигателя.

Самолёт выполнял рейс Краснодар — Астрахань. На его борту находились 94 пассажира и члена экипажа.

Посадка прошла штатно, никто не пострадал, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. В агентстве отметили, что официальным подтверждением информации пока не располагают.

SSJ 100 — российский ближнемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолёт, предназначенный для перевозки от 87 до 108 пассажиров на дальность до 4600 км. Разработан компанией «Гражданские самолёты Сухого» при участии ряда иностранных партнёров.

В мае 2019 года SSJ 100 совершил жёсткую посадку в столичном аэропорту Шереметьево. В результате на борту возник пожар, жертвами которого стали 40 пассажиров и один член экипажа. В декабре родственники жертв крушения лайнера обратились с исками о компенсации морального вреда и материального ущерба в суд Парижа. Ответчиками стали семь иностранных компаний, производивших комплектующие, и «Аэрофлот».

Как писал NEWS.ru, в Ростехе заявили, что самолёт сертифицирован по всем правилам, включая международные. К катастрофе привели не технические неполадки, а проблемы с техникой пилотирования. Пилот Денис Евдокимов, который был признан виновным в катастрофе, в свою очередь, считает, что причиной трагедии стала недоработка систем воздушного судна авиаконструкторами.