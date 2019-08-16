Пассажирский самолёт экстренно сел в аэропорту Хабаровска. Об этом сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре.
Лайнер вылетел из аэрогавани в 11:00 по местному времени (04:00 мск). Спустя час после взлёта пилот сообщил о технических неполадках и решил вернуться в Хабаровск. На борту находилось 15 человек, в том числе два члена экипажа. Пострадавших нет, сообщает
Ранее News.ru писал, что лайнер авиакомпании Utair, направлявшийся из столичного аэропорта Внуково в Уфу, экстренно сел в воздушной гавани отправления. Причиной стало попадание птицы в лобовое стекло самолёта.