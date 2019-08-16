https://static.news.ru/photo/e8a209e2-c0be-11e9-940e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Пассажирский самолёт экстренно сел в аэропорту Хабаровска. Об этом сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

Лайнер вылетел из аэрогавани в 11:00 по местному времени (04:00 мск). Спустя час после взлёта пилот сообщил о технических неполадках и решил вернуться в Хабаровск. На борту находилось 15 человек, в том числе два члена экипажа. Пострадавших нет, сообщает ТАСС .

Ранее News.ru писал, что лайнер авиакомпании Utair, направлявшийся из столичного аэропорта Внуково в Уфу, экстренно сел в воздушной гавани отправления. Причиной стало попадание птицы в лобовое стекло самолёта.