Самолёт получил повреждения при посадке во Владивостоке

https://static.news.ru/photo/fe3d0982-5947-11eb-b6b0-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/AirportHaber/Global Look Press

Самолёт малой авиации, выполнявший учебно-тренировочный полёт, неудачно приземлился в аэропорту Владивостока. При посадке развалилось колесо шасси.

Пострадавших нет, на борту были только два члена экипажа. Самолёт совершил нормальную посадку, неаварийную, во время которой судно совершало пробег по взлётной полосе, сообщает «Интерфакс». Во время этой пробежки и произошло разрушение пневматики шасси, то есть шина снялась с обода.

Воздушное судно было отбуксировано в ангар, после замены шины оно сможет продолжить полёты. Работа аэропорта не нарушена. Но два рейса из Петропавловска-Камчатского и Якутска отправлены на запасной аэродром.

Ранее NEWS.ru сообщал, что следствие приступило к расшифровке данных бортового самописца авиалайнера Boeing 737-524, разбившегося в Индонезии. Согласно первым результатам, двигатели самолёта находились в исправном состоянии и работали без отклонений.