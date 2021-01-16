Самолёт «Победы» сел в Минводах из-за проблем с сердцем у пассажира

https://static.news.ru/photo/0e326d1a-58b6-11eb-a959-fa163e074e61_660.jpg Фото: mvairport/facebook.com

Самолёт авиакомпании «Победа», следовавший рейсом Магас — Москва, совершил вынужденную посадку в Минеральных Водах из-за ухудшения самочувствия пассажира.

У одного из пассажиров резко ухудшилось самочувствие, предположительно сердечный приступ, — сообщил РИА Новости представитель перевозчика.

По его словам, командир воздушного судна принял решение о вынужденной посадке в аэропорту Минеральных Вод для оказания медицинской помощи и спасения пассажира.

На каком самолёте выполнялся рейс, не уточняется.

Ранее сообщалось, что пассажирский самолёт Boeing 735 компании Utair 19 декабря совершил экстренную посадку в аэропорту Сургута. Борт следовал из аэропорта Игарка в Уфу. После взлёта у него сработал датчик неисправности наддува, командир экипажа сначала принял решение вернуться в Игарку. Но потом решил садиться в аэропорту Сургута. На борту находился 121 человек, из них 116 пассажиров.

До этого два гражданина Индонезии — мужчина и женщина — скончались на борту самолёта авиакомпании Thai Airways. Самолёт следовал рейсом из Джидды (Саудовская Аравия) в индонезийский аэропорт Сурабая. Из-за недомогания двух пассажиров капитан принял решение совершить вынужденную посадку в международном аэропорту Шри-Ланки Бандаранайке. Однако после приземления пассажиры уже были мертвы, писал NEWS.ru.