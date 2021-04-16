Летевший из Волгограда самолёт экстренно приземлился в Шереметьево

https://static.news.ru/photo/a9f5baf4-9f9c-11eb-b296-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самолёт компании «Аэрофлот», выполнявший рейс из Волгограда, в штатном режиме приземлился в московском аэропорту Шереметьево после сигнала об открытом грузовом отсеке. Об этом журналистам рассказали в столичных экстренных службах.

Борт сел в штатном режиме, — цитирует РИА Новости источник.

Ранее сообщалось, что самолёт Airbus Волгоград — Москва готовится к экстренной посадке из-за сообщений об открытом грузовом отсеке.

Как сообщал NEWS.ru, на минувшей неделе компания Boeing рекомендовала 16 клиентам устранить потенциальную проблему с электрическим оборудованием на самолётах серии 737 MAX. По данным журналистов, большее, чем предполагалось ранее, число компонентов могут затрагивать потенциальные электрические неполадки самолётов Boeing 737 MAX.

5 апреля техническая неисправность стала причиной экстренной посадки в столичном аэропорту Шереметьево самолёта Boeing 737, следовавшего из Казани в Стамбул. Посадка прошла успешно.