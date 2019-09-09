https://static.news.ru/photo/b1292552-d380-11e9-87e5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bayne Stanley/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Рейс самолёта Boeing 737-800 из Красноярска в Москву был отменён из-за технической неисправности. Лайнеру компании «Победа» понадобилось дополнительное техническое обследование.

Вылететь самолёт должен был в 7:15 по местному времени, но во время буксировки воздушного судна к месту старта была обнаружена неисправность. Командир экипажа принял решение об отложении полёта, сообщает Интерфакс-Сибирь.

На борту находились 187 пассажиров, все они вернулись в аэропорт. Пока время вылета рейса не назначено.

Ранее News.ru сообщал, что национальная авиакомпания Словении Adria Airways отменила рейс в Австрию в последнюю минуту перед вылетом. Причиной стал старый долг перевозчика перед пассажиром.