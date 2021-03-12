Самолёт из Екатеринбурга в Москву застрял в аэропорту более чем на 10 часов

https://static.news.ru/photo/f018ad74-8346-11eb-884b-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В аэропорту Кольцово на десять с половиной часов задержали вылет рейса «Аэрофлота» SU-1407 Екатеринбург — Москва (Шереметьево). Причинами задержки стали техническая неисправность воздушного судна и истечение лётного времени экипажа.

Рейс является регулярным. Согласно расписанию, самолёт должен был вылететь в столицу 12 марта в 08:20 по местному времени. Фактически же он поднялся в воздух только в 19:05.

На рейс были зарегистрированы 143 пассажира, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на Уральскую транспортную прокуратуру.

Ранее NEWS.ru писал об отмене и задержке большого количества рейсов в московском аэропорту Домодедово в середине февраля. Некоторым пассажирам пришлось ждать вылета свыше полутора суток. По словам сотрудника одной из авиакомпаний, воздушная гавань не могла справиться с нагрузкой из-за погодных условий.

Похожий инцидент произошёл в канун Нового года. Тогда в Домодедово, Шереметьево и Внуково в общей сложности задержали свыше 100 рейсов.