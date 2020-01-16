https://static.news.ru/photo/84cad92e-3861-11ea-a998-fa163e074e61_660.jpg Фото: Leonid Faerberg/Transport Photo Images/Global Look Press

Пассажирский самолёт Sukhoi Superjet 100 приземлился на недостроенную полосу столичного аэропорта Домодедово. Эвакуация пассажиров осложняется тем, что туда пока не подведены коммуникации.

Самолёт принадлежит авиакомпании «ИрАэро» и следовал по маршруту Сабетта — Москва. Обстоятельства и причина инцидента уточняются.

В пресс-службе «Домодедово» информацию о посадке самолёта подтвердили.

Посадка прошла в штатном режиме. Пострадавших в результате инцидента нет, — сказано в сообщении воздушной гавани.

Ранее, как писал NEWS.ru, специалисты диагностического центра и лаборатории судебной медицины Ирана установили личности 148 погибших при крушении украинского самолёта Boeing 737.