Самолёт Ан-26 упал в районе Алма-Аты

https://static.news.ru/photo/5b710a5a-83f9-11eb-ac51-96000091f725_660.jpg Фото: Соцсети

В Казахстане потерпел крушение самолёт Ан-26. Судьба шести человек, находившихся на борту, в настоящее время неизвестна. По предварительным данным, воздушное судно принадлежало погранслужбе.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу аэропорта. Причины и обстоятельства ЧП выясняются.

По данным источника «Интерфакса», самолёт разбился при посадке в районе аэропорта Алма-Аты. В результате инцидента есть погибшие.

Telegram-канал Mash опубликовал видео места крушения. На кадрах видны клубы чёрного дыма и люди, идущие в сторону упавшего самолёта. Как сообщает издание, выжили два человека.

Ранее авиалайнер компании S7, летевший из Новосибирска в Москву, совершил вынужденную посадку в Тюмени из-за отказа одного из двигателей. Самолёт А321 сел в аэропорту Рощино в 04:22 по местному времени. На борту находились 197 пассажиров, включая семерых детей. Никто из них в результате инцидента не пострадал. Примерно через четыре часа авиалайнер вылетел в пункт назначения, писал NEWS.ru.

9 января сообщалось о крушении пассажирского самолёта, следовавшего из Джакарты в Понтианак. Борт упал в Яванское море недалеко от столицы страны спустя четыре минуты после взлёта. На его борту находились 65 человек, включая членов экипажа. Поисково-спасательная группа нашла место крушения и обломки Boeing на глубине 23 метров.