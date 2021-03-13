Самолёт Ан-26 упал в районе Алма-Аты

В Казахстане потерпел крушение самолёт Ан-26. Судьба шести человек, находившихся на борту, в настоящее время неизвестна. По предварительным данным, воздушное судно принадлежало погранслужбе.
Об этом
По данным источника «Интерфакса», самолёт
Telegram-канал Mash опубликовал видео места крушения. На кадрах видны клубы чёрного дыма и люди, идущие в сторону упавшего самолёта. Как
Ранее авиалайнер компании S7, летевший из Новосибирска в Москву, совершил вынужденную посадку в Тюмени из-за отказа одного из двигателей. Самолёт А321 сел в аэропорту Рощино в 04:22 по местному времени. На борту находились 197 пассажиров, включая семерых детей. Никто из них в результате инцидента не пострадал. Примерно через четыре часа авиалайнер вылетел в пункт назначения, писал NEWS.ru.
9 января сообщалось о крушении пассажирского самолёта, следовавшего из Джакарты в Понтианак. Борт упал в Яванское море недалеко от столицы страны спустя четыре минуты после взлёта. На его борту находились 65 человек, включая членов экипажа. Поисково-спасательная группа нашла место крушения и обломки Boeing на глубине 23 метров.