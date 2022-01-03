Самолет вернулся в Шереметьево после вылета из-за неисправности

В Сургуте задержали педофила. Он напал на девочку в лифте жилого дома и попытался её изнасиловать. Потенциальной жертве удалось убежать. Об этом сообщили в СУ СК по региону.

В Сургуте задержали педофила. Он напал на девочку в лифте жилого дома и попытался её изнасиловать. Потенциальной жертве удалось убежать. Об этом сообщили в СУ СК по региону. Инцидент произошёл...