Самолет вернулся в Шереметьево после вылета из-за неисправности
Самолет вернулся в Шереметьево после вылета из-за неисправности двигателя
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
00:04, 04 января 2022
Читайте нас в Google Новости
Самолет, отправившийся по маршруту Москва-Хабаровск, вернулся в московский аэропорт Шереметьево после вылета. Причиной стали неполадки в двигателе. Об этом сообщили источники ТАСС.
Boeing-777 рейса Москва-Хабаровск вернулся в аэропорт Шереметьево, откуда вылетел, после срабатывания датчика неисправности двигателя, — рассказал собеседник агентства.
По имеющимся данным. посадка лайнера прошла в штатном режиме. Пассажиры не пострадали. Причины произошедшего устанавливаются.
По данным РЕН ТВ, самолёт принадлежит авиакомпании «Россия».
Ранее сообщалось, что самолёт Москва — Челябинск развернулся и экстренно приземлился в Шереметьево. На борту воздушного судна сработал датчик неисправности бортового компьютера. Перед приземлением самолёт сделал девять кругов над аэропортом для выработки топлива. Посадка прошла благополучно, пострадавших нет.