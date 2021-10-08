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Самодельный самолёт совершил жёсткую посадку под Калининградом

18:59, 09 октября 2021
Самодельный самолёт совершил жёсткую посадку под Калининградом Северо-Западная транспортная прокуратура Фото: epp.genproc.gov.ru
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Самодельный летательный аппарат совершил жёсткую посадку под Калининградом. Инцидент произошёл днём 9 октября в посёлке Дунаевка. Об этом пишет «112».

Причиной крушения мог стать тот факт, что самолёт взлетел с необорудованного поля. Воздушному судну удалось подняться в воздух, однако через несколько минут оно рухнуло. Пилот госпитализирован в одну из местных больниц. Насколько тяжёлые у него травмы, не уточняется.

На текущий момент на месте инцидента работают следователи. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Как видно на опубликованных в Сети кадрах, самолёт приземлился «брюхом». У него сильно повреждена носовая часть и помяты крылья, однако летательный аппарат сохранил свою форму.

Ранее сообщалось, что ошибка пилотов при выполнении разворота стала причиной крушения самолёта Ан-26 в Хабаровском крае. Экипаж перепутал направление перед тем, как рухнул самолёт. Находившиеся в самолёте пилоты запросили у диспетчера правый поворот вместо левого.

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