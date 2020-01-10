За два рабочих дня после новогодних каникул прошли несколько знаковых процессов: продолжается дело Baring Vostok, вынесен приговор генерал-лейтенанту Сергею Чваркову, насильнику из Магадана, а также получила развитие история актрисы Натальи Бочкарёвой, которую поймали с кокаином. Подробнее — в материале NEWS.ru.

В первый рабочий день, 9 января, состоялось заседание по продлению меры пресечения для четырёх фигурантов дела Baring Vostok — Майкла Калви, Филиппа Дельпаля, Алексея Кордичева и Александра Цакунова. На этом же заседании подтвердилось, что им переквалифицировали обвинение с мошенничества на растрату. Изначально следствие считало, что подсудимые участвовали в хищении 2,5 млрд руб. у банка «Восточный». Согласно этой версии, Калви был акционером Первого коллекторского бюро (ПКБ) — компании, взявшей кредиты у «Восточного» на 2,5 млрд. ПКБ решило вернуть долг через отступные — 59,9% акций IFTG. Пакет был оценён в 3 млрд руб. Как утверждало следствие, реальная рыночная стоимость ценных бумаг не превышала 600 тыс. руб. В новом же тексте обвинения их действия были переквалифицированы с мошенничества на растрату в крупном размере, а также было изменено само содержание: теперь следствие инкриминирует не занижение стоимости акций, а выдачу безвозвратного кредита банком «Восточный». Таким образом, событие преступления перенеслось с февраля 2017-го на декабрь 2015 года, то есть на момент выдачи кредита.

Филипп Дельпаль Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Басманный суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил всем четверым домашний арест до 13 февраля 2020 года.

10 января на тот же срок была продлена мера пресечения в виде содержания под стражей оставшимся троим фигурантам дела Baring Vostok — Вагану Абгаряну, Максиму Владимирову и Ивану Зюзину.

Также 9 января пришли новости из Преображенского суда Москвы. Пресс-служба сообщила, что в суд поступило уголовное дело в отношении актрисы Натальи Бочкарёвой. Следователи просят прекратить уголовное дело и назначить ей судебный штраф. Когда суд рассмотрит просьбу следствия — пока неизвестно.

В северной столице после праздников прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело против четырёх узбекистанцев. Им инкриминируют 22 разбойных нападениях и похищение у потерпевших личных вещей на сумму 760 тысяч рублей. Банда промышляла по ночам с августа по ноябрь 2017 года в Невском районе Санкт-Петербурга. Нападения происходили недалеко от круглосуточных магазинов, где подсудимые поджидали выпивших мужчин, провожали их до безлюдных мест, избивали и грабили.

Кроме того 9 января пришли известия из Архангельской области. Местный Арбитражный суд обязал снести постройки на станции Шиес по иску муниципального образования Урдомское. Объекты были построены по инициативе инвестора будущего мусорного полигона — компании «Технопарк». Согласно решению суда, постройки «Технопарка» являются самостроем и должны быть снесены в течение месяца. Помимо этого компания должна выплатить истцу 500 тысяч рублей в качестве компенсации за проведение экспертизы построек.

В пятницу, 10 января суд в Магадане вынес приговор пожилому мужчине, который обвиняется в изнасиловании и убийстве четырёхлетнего ребёнка. Преступление произошло в мае 2019 года. Позже выяснилось, что насильник — 65-летний Александр Скамров. Он снимал квартиру в том же доме, где жила семья девочки. Мужчина изнасиловал ребенка, убил его, а после этого надругался над телом и выбросил в мусорку. Ранее Скамров уже был судим за сексуальные преступления. Суд приговорил его к 24 годам лишения свободы. Семь из них он проведёт в тюремном заключении, оставшиеся 17 — в колонии строгого режима.

10 января Вторым западным окружным военным судом вынесено решение по делу генерал-лейтенанта Сергея Чваркова. Его признали виновным в мошенничестве при заключении госконтракта на 400 млн рублей и приговорили к трём годам условно. Прокуратура запрашивала для него 4,5 года года колонии, штраф в 450 тысяч рублей и лишение звания. Однако суд не только сохранил воинское звание и не назначил штраф, но и вернул генерал-лейтенанту 450 тысяч рублей, которые арестовали во время следствия. Дело рассматривали в закрытом режиме. Следствие утверждало, что Чварков похитил 4,3 млн рублей, которые полагались семи сотрудникам Военной академии, где трудился замначальником сам подсудимый.