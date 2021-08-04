Россиянка умерла после отравления вином

Молодая жительница Красноярска впала в кому и умерла. Это произошло после распития вина, купленного в одном из магазинов города. Об этом сообщает «МК в Красноярске».

Трагедия произошла 2 августа, когда 24-летняя девушка и её 54-летняя мать решили выпить вина, которое купили ещё в середине июля. В результате употребления напитка девушке стало плохо, и она вызвала себе скорую. Уже в больнице после короткой комы девушка скончалась. Матери же стало плохо на следующий день, и её тоже доставили в медицинское учреждение, отмечается в сообщении.

В ГУ МВД по Красноярскому краю сообщили, что название и маркировка напитка уточняются, его остатки переданы на экспертизу. На сегодняшний день полиция делает всё необходимое, чтобы установить источник продажи опасного напитка.

Ранее врач Ирина Бережная рассказала, какими съедобными ягодами можно отравиться. По её словам, при созревании ягода активно вбирает в себя всё, что есть в окружающей среде. Именно потому очень важно выращивать ягоды на чистой почве и с осторожностью относиться к покупкам в случайном месте.