https://static.news.ru/photo/6e7553b2-c0b5-11e9-b09a-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН Москва/Global Look Press

Одна из пассажирок А321, экстренно севшего в Московской области, подверглась нападкам в Сети из-за публикации видео с места аварийной посадки самолёта. Алла Гарковенко пожаловалась, что после публикации ролика пользователи начали писать ей личные сообщения с пожеланиями смерти.

Просто люди злые. Вы не представляете, что мне пишут и в комментариях, и в сообщениях: «лучше бы ты там сдохла», «зачем такие, как ты, выживают», — рассказала она РИА Новости .

Сразу после приземления А321 на поле девушка опубликовала в Instagram видео, где поделилась первыми эмоциями после перенесённого стресса, при этом она не высказала слов благодарности в адрес пилотов, которые спасли жизни пассажиров. Таблоид Daily Mail назвал Гарковенко «неблагодарной стриптизёршей, которая жалуется после спасения при экстренной посадке». Сама россиянка поспешила оправдаться, заявив, что была на нервах, и после пережитого не осознавала значение всех своих слов.

Первые секунды — стрессовые. Когда у тебя адреналин, просто все нацелено на то, чтобы ты выжил. Ты не думаешь, что блин... спасибо, ура, бабочки-звездочки, все в розовом свете. Нет, все не так происходит. И я говорила просто как есть, — заключила она.

ЧП произошло 15 августа. Самолёт выполнял рейс из Жуковского в Симферополь. Сразу после взлёта в двигатели лайнера попали птицы. На борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. По последним данным, за медицинской помощью обратились 76 человек, писал News.ru.