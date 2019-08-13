https://static.news.ru/photo/430cc618-bdc4-11e9-8f21-fa163e074e61_660.jpg Дженнифер Лопес Фото: Stringer/dpa/Global Look Press

Несколько человек из гастрольного коллектива Дженнифер Лопес устроили драку с двумя россиянами в одном из отелей Санкт-Петербурга. Конфликт произошёл после того, как постояльцы попытались пройти в свой номер по проходу, полностью занятому багажом и приближёнными американской певицы.

Об инциденте, который произошёл 10 августа, на своей странице в Instagram рассказала москвичка Алена Хованова. По её словам, она со своим спутником попыталась пройти к лифту, чтобы подняться на 16-й этаж, однако приближённые зарубежной звезды в грубой форме отправили их к лестнице, а после того, как женщина попыталась вызвать полицию, устроили потасовку.

Не получив поддержки от персонала отеля, пострадавшая съехала, пишет « Ридус ». При этом москвичка отмечает, что отказались незамедлительно вернуть деньги. Теперь, отмечает Хованова, она сожалеет о том, что всё-таки не вызвала полицию и придала ситуацию широкой огласке сразу.

О самой Дженнифер Лопес она теперь пишет, что та «не считает людей за людей, а видит во всем лишь бизнес». Рассказывая о поведении её коллектива, Хованова отмечает, что не только иностранные, но и российские члены команды звезды вели себя не лучшим образом.

Администрация отеля комментировать инцидент не стала.

Концертом в Санкт-Петербурге Дженнифер Лопес завершила мировое турне It’s My Party в честь 50-летия. В России, которую поп-звезда посетила впервые после семилетнего перерыва, она также выступила в Москве. Там, как писал News.ru, она попала в курьёзную ситуацию. Комбинезон, в котором певица вышла на сцену, неожиданно расстегнулся на груди.