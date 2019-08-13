Несколько человек из гастрольного коллектива Дженнифер Лопес устроили драку с двумя россиянами в одном из отелей Санкт-Петербурга. Конфликт произошёл после того, как постояльцы попытались пройти в свой номер по проходу, полностью занятому багажом и приближёнными американской певицы.
Об инциденте, который произошёл 10 августа, на своей странице в Instagram рассказала москвичка Алена Хованова. По её словам, она со своим спутником попыталась пройти к лифту, чтобы подняться на 16-й этаж, однако приближённые зарубежной звезды в грубой форме отправили их к лестнице, а после того, как женщина попыталась вызвать полицию, устроили потасовку.
Не получив поддержки от персонала отеля, пострадавшая съехала, пишет «Ридус». При этом москвичка отмечает, что отказались незамедлительно вернуть деньги. Теперь, отмечает Хованова, она сожалеет о том, что всё-таки не вызвала полицию и придала ситуацию широкой огласке сразу.
О самой Дженнифер Лопес она теперь пишет, что та «не считает людей за людей, а видит во всем лишь бизнес». Рассказывая о поведении её коллектива, Хованова отмечает, что не только иностранные, но и российские члены команды звезды вели себя не лучшим образом.
Администрация отеля комментировать инцидент не стала.
Концертом в Санкт-Петербурге Дженнифер Лопес завершила мировое турне It’s My Party в честь 50-летия. В России, которую поп-звезда посетила впервые после семилетнего перерыва, она также выступила в Москве. Там, как писал News.ru, она попала в курьёзную ситуацию. Комбинезон, в котором певица вышла на сцену, неожиданно расстегнулся на груди.