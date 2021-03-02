Россиянка получила ожоги 75% тела после падения в яму с кипятком

https://static.news.ru/photo/9e576598-7bf3-11eb-b710-96000091f725_660.jpg Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Проживающая в городе Дзержинске на территории Нижегородской области девушка провалилась в яму с кипятком и получила около 75% ожогов тела. Об этом в среду, 3 марта, журналистам рассказали представители регионального ГУ МЧС.

Инцидент произошёл накануне возле дома № 10 на улице Петрищева. Сообщение о падении девушки 2000 года рождения в яму поступило в экстренные службы в 21:40. Пострадавшую доставили в больницу скорой помощи.

В областном Минздраве рассказали, что состояние девушки оценивается медиками как тяжёлое. Пострадавшая получила 70–75% ожогов тела.

Сейчас ведутся консультации со специалистами ожогового центра Приволжского медуниверситета, как только будет позволять состояние пострадавшей, её перевезут в Нижний Новгород, — цитирует сообщение РИА Новости.

Сейчас на улице Петрищева работают коммунальные и экстренные службы.

Как ранее передавал NEWS.ru, владелец пермского отеля «Карамель» Сергей Щербаков, где год назад из-за прорывы трубы пять граждан насмерть обварились кипятком, получил пять лет колонии общего режима. Кроме того, 33-летнему гражданину запретили заниматься данным бизнесом в течение двух лет.