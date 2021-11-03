Россиянин сломал руку в попытке выбить иллюминатор самолёта

В аэропорту Шереметьево из самолёта пытаются вывести пассажира, устроившего дебош на борту. Он сломал руку, пытаясь выбить иллюминатор, передаёт РЕН ТВ.

Причины и подробности инцидента пока неизвестны. Все пассажиры, за исключением хулигана, покинули салон самолёта. Информация о чрезвычайном происшествии уточняется. О других пострадавших данных на данный момент нет.

Ранее сообщалось, что заместитель директора московского парка «Фили» Антон Лапырин устроил дебош в самолёте. Его собирались депортировать из Хургады из-за утерянного паспорта, но мужчина начал скандалить. В результате его сняли с рейса. Видео появилось в Интернете.

Мужчина прилетел на отдых в Египет вместе с женой и дочкой, но не прошёл паспортный контроль из-за отсутствия документа. По правилам его должны были отправить обратно. Однако уже в самолёте представившийся директором московского парка «Фили» мужчина начал скандалить, нецензурно выражаться и угрожать бортпроводникам. По поводу паспорта он заявил, что его украли.