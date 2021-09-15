Россиянин обстрелял играющих детей из пневматической винтовки

Житель Кировской области выстрелил из пневматической винтовки в играющих детей. Один из них пострадал. На стрелка завели уголовное дело. Об этом сообщается на сайте областного управления СКР.

Инцидент произошёл в посёлке Верхошижемье. Находившийся у себя дома 60-летний мужчина заметил игравших неподалёку детей. Он вышел во двор и в присутствии посторонних беспричинно, из хулиганских побуждений сделал один выстрел в сторону детей из пневматической винтовки.

Он попал в ногу 10-летнему мальчику, в результате чего у ребёнка образовались ссадина и кровоподтёк.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершённое с использованием предмета, используемого в качестве оружия). Винтовку у него изъяли. Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что пьяный житель Новосибирска устроил стрельбу по прохожим из окна своей квартиры. В результате пострадали пять человек, двое из которых были доставлены в больницу.