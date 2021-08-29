Пятерых человек ранили после пьяной стрельбы из окна в Новосибирске

Житель Новосибирска в состоянии алкогольного опьянения устроил стрельбу по прохожим из окна своей квартиры. В результате пострадали пять человек. Об этом сообщается на сайте областного управления Следственного комитета России.

Инцидент произошёл Заельцовском районе Новосибирска, на улице Лебедевского. Беспорядочную стрельбу из охотничьего оружия вёл 59-летний мужчина. Двоим из пяти пострадавших потребовалась госпитализация.

Стрелок задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ). В ближайшее время судом будет рассмотрен вопрос о его аресте.

К настоящему времени осмотрено место происшествия и опрошены очевидцы инцидента. Кроме того, следователь и эксперт-баллист осмотрели оружие, из которого производились выстрелы. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Новосибирская прокуратура проверит законность выдачи мужчине оружия и соответствующих документов.

Прокуратура проверит законность выдачи мужчине охотничьего оружия и полноту проверок владельца со стороны уполномоченных лиц Росгвардии, а также законность и подлинность выдачи... медсправки, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Тульской области нетрезвый мужчина обстрелял из ружья женщину с маленьким ребёнком. В результате ребёнок погиб на месте. А женщина была госпитализирована. Злоумышленника задержали, на него завели дело по статьям об убийстве малолетнего и покушении на убийство двух и более лиц.