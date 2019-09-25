Фото: twitter.com/MartinP140387

Пожар на рыболовецком траулере «Бухта Наездник», вспыхнувший в порту Тромсё, не стихает с 25 сентября.

Местная полиция эвакуировала всех людей, проживающих менее чем в 300 метрах от места ЧП.

Как писал News.ru ранее, Северо-Западное следственное управление на транспорте СКР инициировало доследственную проверку по факту возгорания российского траулера на территории Норвегии.

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