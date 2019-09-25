https://static.news.ru/photo/5e5c8524-e016-11e9-8767-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/MartinP140387

Пожар на рыболовецком траулере «Бухта Наездник», вспыхнувший в порту Тромсё, не стихает с 25 сентября.

Местная полиция эвакуировала всех людей, проживающих менее чем в 300 метрах от места ЧП.

#Tromsø : tråleren som ligger i Breivika havn brenner fortsatt, og evakueringssonen opprettholdes. — Troms politidistrikt (@polititroms) September 26, 2019

Как писал News.ru ранее, Северо-Западное следственное управление на транспорте СКР инициировало доследственную проверку по факту возгорания российского траулера на территории Норвегии.