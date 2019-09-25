Пожар на рыболовецком траулере «Бухта Наездник», вспыхнувший в порту Тромсё, не стихает с 25 сентября.
Местная полиция эвакуировала всех людей, проживающих менее чем в 300 метрах от места ЧП.
— Troms politidistrikt (@polititroms)
#Tromsø: tråleren som ligger i Breivika havn brenner fortsatt, og evakueringssonen opprettholdes. September 26, 2019
Как писал News.ru ранее, Северо-Западное следственное управление на транспорте СКР инициировало доследственную проверку по факту возгорания российского траулера на территории Норвегии.