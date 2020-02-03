https://static.news.ru/photo/05de5b26-4695-11ea-9eb9-fa163e074e61_660.jpg Фото: mvdruo.ru

Правоохранительные органы Южной Осетии обнаружили тела российского советника по вопросам здравоохранения и социальной политики Игоря Галя и его супруги в городе Цхинвал. Причиной смерти могло стать отравление угарным газом.

На данный момент на месте происшествия работают полицейские. Они проводят экспертизу и устанавливают детали инцидента, сообщает «Интерфакс».

Игорь Галь занимал должность советника, начиная с 2016 года. До этого он работал главным врачом поликлиники № 107 в Москве.

Ранее NEWS.ru сообщал, что скончался советник главы «Роснефти» Владимир Фейгин. Он умер на 74-м году жизни.