Российский предприниматель арендовал дорогу и хотел взимать плату за проезд

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Находчивый предприниматель решил арендовать участок дороги, чтобы поставить шлагбаум и взимать плату за проезд, следует из сообщения ОМВД России по Эвенкийскому району.

Как уточняется, на участке дороги от города Усть-Илимск Иркутской области до села Ванавара Эвенкийского района собралась группа людей на лесовозах. Они не могли проехать из-за КПП, который и установил бизнесмен: им предлагалось заплатить за проезд или ехать в объезд, передаёт РИА Новости.

В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства инцидента, проводятся оперативные мероприятия.

Ранее NEWS.ru писал, что в ряде российских регионов в 2021 году стартует экспериментальный проект онлайн-продаж земельных участков «Земля просто».

Национальный сервис будет создан на базе Единого информационного ресурса о земле и недвижимости. Первоначально в проекте примут участие Краснодарский и Пермский края, Иркутская область и Татарстан. Ресурс призван обеспечить принципиально новое качество предоставления госуслуг.