В России появятся интернет-магазины земельных участков

https://static.news.ru/photo/75bae798-ff22-11ea-8391-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В ряде российских регионов в 2021 году стартует экспериментальный проект онлайн-продаж земельных участков — «Земля просто».

Национальный сервис будет создан на базе Единого информационного ресурса о земле и недвижимости. Первоначально в проекте примут участие Краснодарский и Пермский края, Иркутская область и Татарстан. Ресурс призван обеспечить принципиально новое качество предоставления госуслуг.

Как рассказали «Парламентской газете» в пресс-службе Росреестра, с помощью сервиса каждый житель России сможет выбрать подходящий свободный земельный участок, получить о нём сведения, направить заявку на регистрацию, подписать документацию усиленной квалифицированной электронной подписью и получить уже зарегистрированные права онлайн. Также с его помощью можно будет воспользоваться услугами по регистрации прав и кадастровому учёту, рассчитать стоимость участка и спрогнозировать будущие налоги и сборы.

В стране огромное число населённых пунктов, где у россиян по шесть соток, а рядом поля непаханые и ничьи. У нас огромное количество земли не используется вообще никак. Так что земли хватит на всех — и гражданам, и бизнесу, — отметил первый зампредседателя Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов.

Предполагается, что сроки приобретения участков в рамках проекта будут составлять не более двух недель. Регистрацию в новом сервисе планируется сделать через портал госуслуг. Другие регионы подключаться к проекту в 2022-2024 году.

Ранее NEWS.ru писал, что Минкомсвязь РФ планирует представить новую версию портала госуслуг в сентябре-октябре 2020 года. Как заявил глава министерства Максут Шадаев, новая версия портала в настоящее время находится в разработке.