В России появятся интернет-магазины земельных участков

В ряде российских регионов в 2021 году стартует экспериментальный проект онлайн-продаж земельных участков — «Земля просто».
Национальный сервис будет создан на базе Единого информационного ресурса о земле и недвижимости. Первоначально в проекте примут участие Краснодарский и Пермский края, Иркутская область и Татарстан. Ресурс призван обеспечить принципиально новое качество предоставления госуслуг.
Как
В стране огромное число населённых пунктов, где у россиян по шесть соток, а рядом поля непаханые и ничьи. У нас огромное количество земли не используется вообще никак. Так что земли хватит на всех — и гражданам, и бизнесу, — отметил первый зампредседателя Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов.
Предполагается, что сроки приобретения участков в рамках проекта будут составлять не более двух недель. Регистрацию в новом сервисе планируется сделать через портал госуслуг. Другие регионы подключаться к проекту в 2022-2024 году.
Ранее NEWS.ru писал, что Минкомсвязь РФ планирует представить новую версию портала госуслуг в сентябре-октябре 2020 года. Как заявил глава министерства Максут Шадаев, новая версия портала в настоящее время находится в разработке.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен