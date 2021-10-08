Российский пилот назвал причину крушения L-410 в Татарстане

Легкомоторный самолет L-410, разбившийся в нескольких километрах от Мензелинска в Татарстане

Заслуженный пилот России Юрий Сытник назвал виновных в крушении самолёта в Татарстане. Он обратил внимание на важную деталь: борт летел с задранным носом и опущенным хвостом. Наиболее вероятную причину крушения он озвучил в комментарии для Telegram-канала «360».

Самолёт попал во второй режим — это неуправляемое снижение самолёта. Он потерял скорость и попал во второй режим. И там всё происходит наоборот. Поэтому нос был задран на больших углах атаки, а выйти из этого режима не хватало высоты. Этого недостаточно, но уже понятно, что это ошибка не самолёта, а экипажа, — пояснил он.

Таким образом, он исключил версию о неисправности воздушного судна или перегрузе.

Самолёт разбился сегодня в Мензелинском районе. Let L-410 Turbolet принадлежал местному аэроклубу. Он был разработан в 60-х годах в Чехословакии. Воздушное судно данного типа предназначено для эксплуатации на неподготовленных грунтовых, травяных, снежных площадках и на аэродромах с короткими полосами.

В результате крушения, по уточнённым данным Минздрава, погибли 16 человек, в том числе экипаж — командир воздушного судна (КВС) Михаил Беляев и пилот Александр Зыков.

Шестерых человек удалось спасти. Пострадавших доставили в Мензелинскую центральную районную больницу, одного из них — в крайне тяжёлом состоянии.

Один из выживших — 30-летний парашютист Дмитрий Дербышев, рассказал, что у самолёта возникла проблема с двигателем и он не смог набрать нужную высоту.