Российских туристов арестовали за поджог лесов в Турции

Группа из семи российских туристов наткнулась в турецкой Анталье на природный пожар и принялась его тушить. Когда поняли, что сами не справятся, россияне вызвали на Ликийскую тропу службу спасения, а на выходе из леса их арестовали полицейские, сообщает телеграм-канал Mash.

Россиян доставили в местное отделение, им предоставили адвоката, не разговаривающего даже по-английски. Суд о мере пресечения постановил арестовать туристов. Их перевозят в местную тюрьму.

Отмечается, что россиян могут депортировать через неделю после официального решения суда. Пока же им рассказали, что «задержаться» в тюрьме они могут на срок от двух до семи лет.

Ранее NEWS.ru сообщал, что МИД РФ в официальном порядке обратился к турецкой стороне за получением разъяснений по поводу ареста россиян, подозреваемых в военном и политическом шпионаже. Нескольких иностранцев, в том числе четырёх россиян, арестовали по обвинению, в том числе, в подготовке нападений на чеченских оппозиционеров.