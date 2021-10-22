МИД РФ обратился к Турции за разъяснениями по поводу ареста россиян

МИД РФ в официальном порядке обратился к турецкой стороне за получением разъяснений по поводу ареста россиян. Об этом сообщает РИА Новости. Ранее сообщалось об аресте в Турции нескольких иностранцев, в том числе четырёх россиян, по обвинению в военном и политическом шпионаже, а также подготовке нападений на чеченских оппозиционеров.

Внимательно следим за ситуацией вокруг задержания в Стамбуле и Анталье и последовавшего за этим ареста нескольких граждан Российской Федерации. Российские загранучреждения в официальном порядке обратились к турецкой стороне для получения необходимых разъяснений, - сказали агентству в департаменте информации и печати МИД РФ.

В ведомстве добавили, что находятся в контакте с турецкими властями для выяснения всех обстоятельств данного дела и рассчитывают на скорейшее получение от турецких коллег исчерпывающей информации по этому сюжету.

Ранее турецкое издание Hurriyet сообщило об аресте шести иностранцев. Их обвиняют в военном и политическом шпионаже, а также подготовке нападений на чеченских оппозиционеров. Под арестом оказались четыре россиянина, один украинец и один гражданин Узбекистана. Гражданами России являются Абдулла Абдуллаев, Равшан Ахмедов, Беслан Расаев и Асланбек Абдулмуслимов. Им грозит от 15 до 20 лет тюрьмы.